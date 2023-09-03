فلسطين اليوم- وكالات

أسهل طريقة لعمل الكبسة بالدجاج، تعد الكبسة بالدجاج من أشهى الوصفات التي يمكنكِ تحضيرها لأسرتك، وتتميز هذه الوصفة عن الوصفات الأخري بسهولة خطوات إعدادها على عكس ما يعتقده الكثير منا واحتواءها على الكثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ومعنا عزيزتي في هذا المقال سوف نقدم لكِ طريقة عمل الكبسة بالدجاج بأسهل الخطوات وأدق التفاصيل بالإضافة إلى صوص الكبسة اللذيذ الذي يُقدم معها.

تعاني الكثير من الأمهات من كثرة البحث عن أصناف أكلات جديدة لكي تُحضرها لأفراد أسرتها وتبحث دائماً عن عنصر التجديد على سفرتها، وتعتبر عملية اختيار الوجبة التي ستعُدها من أكثر المهام الصعبة التي تواجهها حيث أنها تفكر أثناء اختيار الوجبة في ما يُفضله جميع أفراد الأسرة وتحرص أيضاً أثناء اختيار الوجبات على أن تكون هذه الوجبات ذات قيمة غذائية عالية.

أسهل طريقة لعمل الكبسة بالدجاج

وتعتبر الكبسة بالدجاج من أكثر الأطباق الشهية التي لا نقوم بإعدادها كثيراً اعتقاداً منا أنها تحتاج وقت كثير ولكنها على عكس ذلك تماماً، وتتميز الكبسة بالإقبال الشديد عليها من جميع أفراد الأسرة وذلك لمذاقها المميز عن الأصناف الأخري، ومن أكثر التساؤلات التي طُرحت حول طريقة عمل الكبسة : ما هي بهارات الكبسة التي يمكن استخدامها للوصول إلى المذاق المطلوب وتحضير الذ كبسة دجاج، وما هي طريقة طبخ الكبسة الصحيحة.

مكونات الكبسة بالدجاج

دجاجة مُقطعة إلى 4 أجزاء.

2 كوب من الأرز البسمتي.

2 حبة من الطماطم المُقشرة ومُقطعة لمكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من السمنة.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

بصلة متوسطة مُقطعة إلى شرائح.

قرن فلفل أخضر حار.

عود من القرفة.

3 ورقات لورى.

زيتونة مجففة.

4 حبات من الحبهان.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبيب.

4 أكواب من الماء الساخن.

2 ملعقة كبيرة من المكسرات.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

طريقة عمل دجاج الكبسة

نحضر دجاجة ونقوم بغسلها وتقطيعها إلى 4 أجزاء ثم وضعها في مصفاة لتصفية الماء منها تماماً.

نحضر إناء الطهي ونضع به ملعقة كبيرة من الزيت وملعقة كبيرة من السمنة ونرفعه على نار متوسطة.

نضيف إلى الإناء عود من القرفة، و3 ورقات لوري، وزيتونة مجففة، وقرن من الفلفل الأخضر الحار، و4 حبات من الحبهان ونقلب هذه المكونات مع الزيت والسمنة لمدة دقيقة.

نضيف إلى التوابل الموجودة في الإناء شرائح البصل، وملعقة صغيرة من الثوم المفروم مع الاستمرار في التقليب لمدة 2 - 3 دقائق.

نقوم بإضافة بهارات الكبسة وهي نصف ملعقة صغيرة من الكاري، ونصف ملعقة صغيرة من الكركم، ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا، ونصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات ونقلب كل مكونات الإناء مع بعضها جيداً.

نقوم بإضافة قطع الدجاج بعد تصفيته تماماً من الماء إلى خلطة بهارات الكبسة الموجودة في إناء الطهي ونخلطها معهم جيداً.

نضيف ملعقة صغيرة من الملح، و2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم، ومكعبات الطماطم، وملعقة كبيرة من الزبيب إلى دجاج الكبسة ونخلط كل مكونات الكبسة مع بعضها ونغطي الإناء ونتركه على النار الهادئة لمدة 15 دقيقة.

بعد مرور 15 دقيقة نضيف حوالي 4 أكواب من الماء الساخن إلى مكونات الكبسة بالدجاج الموجودة في الإناء بحيث يغطي هذا الماء الدجاج، ثم نقوم بتغطية الإناء وتركه على النار لمدة 30 - 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج تماماً.

نقوم بتصفية الدجاج من مكونات الإناء ووضعه في صينية، ثم نقوم بمسح سطح هذا الدجاج بالزبدة وندخل الصينية الفرن تحت الشواية لمدة 3 دقائق حتى يتم تحمير الدجاج، يمكنك ايضا ان ترى طريقة عمل السبانخ المصرية الطازجة والارز بالشعرية.

طريقة عمل رز الكبسة

نحضر 2 كوب من الأرز البسمتي ونقوم بغسله وتصفيته تماماً من الماء.

نقوم بوضع هذا الأرز بعد تصفيته في نفس إناء الطهي الموجود به التوابل والشوربة الناتجة بعد تسوية الدجاج.

نقلب الأرز البسمتي مع مكونات إناء الطهي، ثم نقوم بتغطية الإناء وتركه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة مع المتابعة كل 5 دقائق حتى ينضج رز الكبسة تماماً.

نقوم بوضع رز الكبسة في طبق التقديم الكبير ونضع فوقه الدجاج الذي تم تحميره، ثم نقوم بتزيين طبق الكبسة بالدجاج بالمكسرات المختلفة وملعقة صغيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة وتقديم أشهي طبق كبسة بالدجاج على سفرتك ذات القيمة الغذائية العالية.

مكونات صوص الكبسة

5 حبات من الطماطم المُقطعة.

قرن من الفلفل الحار المُقطع.

عود من النعناع الأخضر.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ربع كوب من الخل.

نصف كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة عمل صوص الكبسة

نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها قطع الطماطم والفلفل، وعود النعناع الأخضر، وملعقة صغيرة من الثوم المفروم، وملعقة كبيرة من صلصة الطماطم، وربع كوب من الخل، ونصف كوب من الماء ونخلطهم جيداً حتى يمتزجوا تماماً ويتكون صوص متجانس القوام.

نضع الصوص الذي تم تحضيره في إناء للطهي ونضيف إليه نصف ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة ونقلب كل مكونات صوص الكبسة مع بعضها على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.

نرفع صوص الكبسة من على النار ونتركه يهدأ قليلاً، ثم نقوم بوضعه في بولة التقديم ونضيف إليه عصير نصف ليمونة.