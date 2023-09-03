فلسطين اليوم

رابط بث مباشر برشلونة وأوساسونا الان يلا شوت- بث مباشر مباراة برشلونة الان، عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، سيواجه برشلونة أوساسونا ضمن الأسبوع الـ4 من الدوري الاسباني الممتاز 2023/2024م، وعينه على تحقيق الفوز والدفاع عن لقب الدوري الذي توج به العام الماضي، لهذا متابعينا الكرام عشاق برشلونة و أوساسونا سنضع لكم هذه المقالة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن رابط بث مباشر برشلونة وأوساسونا الان يلاشوت، وذلك تماشيا مع عمليات البحث التي ستجرى خلال الدقائق القليلة المقبلة والتي تظهر دائما عبر محرك قوقل قبل كل مباراة يخوضها برشلونة في الدوري أو الأبطال أو الدوريات الأخرى، عن رابط بث مباشر برشلونة وأوساسونا الان يلا شوت- بث مباشر مباراة برشلونة الان.

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🏳️ من أي بلد ستُتابعون مواجهة اليوم، وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ أوساسونا 🆚 برشلونة



⏲️ الليلة في الأوقات التالية:

⏰7:00 🇲🇷

⏰8:00 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰9:00 🇪🇸 🇱🇾 🇸🇩

⏰10:00 🇪🇬 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰11:00 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/68GiNuCgJz — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 3, 2023

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رابط بث مباشر برشلونة وأوساسونا الان يلا شوت- بث مباشر مباراة برشلونة الان، يلتقي برشلونة مع أوساسونا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب أل سادار، وشهدت اختيارات تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لمباراة أوساسونا، غياب كل من بيدري ورونالد أراوخو للإصابة.



رابط بث مباشر برشلونة وأوساسونا الان يلا شوت- بث مباشر مباراة برشلونة الان، ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة، كالآتي: حراسة المرمى: تير شتيجن.، الدفاع: جواو كانسيلو - كوندي - كريستينسن - بالدي، الوسط: أوريول روميو - دي يونج - جوندوجان، الهجوم: لامين يامال- ليفاندوفسكي - جافي.

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رابط بث مباشر برشلونة وأوساسونا الان يلا شوت- بث مباشر مباراة برشلونة الان، وجاءت قائمة برشلونة كاملة لمباراة اليوم، كالآتي: تير شتيجن - جواو كانسيلو - بالدي - إينيجو مارتينيز - جافي - فيران توريس - ليفاندوفسكي -رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - ماركوس ألونسو - روميو - سيرجي روبيرتو - دي يونج - جوندوجان - كوندي - لامين يامال - كاسادو - كوشين - فيرمين - كوبارسي.



ويحتل برشلونة المركز الرابع في الليجا بـ7 نقاط من 3 مباريات، فيما يتواجد أوساسونا في المرتبة التاسعة بـ6 نقاط، رابط بث مباشر برشلونة وأوساسونا الان يلا شوت- بث مباشر مباراة برشلونة الان





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