"هنية" يعلن انطلاق مشروع تعشيب استاد فلسطين في أكتوبر المقبل

فلسطين اليوم

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن أن مشروع تجهيز استاد فلسطين بالعشب الصناعي وتطوير الإنارة سيبدء مطلع شهر أكتوبر المقبل، ضمن المشاريع الممولة من بنك التنمية الألماني KFW بقيمة 2.000.000 دولار.

وقال هنية في تصريح صحفي :" تم اليوم توقيع اتفاقية تطوير استاد فلسطين بين اتحاد كرة القدم ممثلا بصلاح أبو العطا عضو الاتحاد، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وأهدى هنية هذا الإنجاز الجديد لروح المرحوم إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، مؤكداً أن مشاريع البنية التحية التي انطلقت مؤخرا ستمثل دفعة قوية لتطوير الرياضة الفلسطينية.