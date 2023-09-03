فلسطين اليوم- وكالات

سعر الذهب في الأردن اليوم الاحد 3 سبتمبر 2023، تحظى اسعار الذهب في الاردن باهتمام الكثير من الاشخاص، الذين يبحثون عن سعر الذهب مقابل الدينار الاردني في احدث تعاملات يومية، ولهذه يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" لرصد اسعار الذهب في مختلف الدول العربية بشكل يومي، وفي هذه المقالة نرصد لكم سعر الذهب في الأردن اليوم الاحد 3 سبتمبر 2023.

سعر الذهب في الأردن اليوم الاحد 3 سبتمبر 2023

ويستمر البحث عن سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، ونوضح لكم الآن سعر الذهب مقابل الدينار الاردني بتعاملات مساء اليوم، إذ سجلت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تداولات الأحد صعودا طفيفا، بالتزامن مع مكاسب الذهب الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.33 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.25 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.86 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.79 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.379 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.327 ألف دينار أردني، سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 310.30 دينار أردني.

عالمياً، أنهت أسعار الذهب الأسبوع الفائت على مكاسب رغم التراجع، حيث شهدت الأسعار تقلباً صعوداً وهبوطا دون وجهة محددة.