كلوب معلقا على رحيل صلاح: مجرد قصص إعلامية

فلسطين اليوم

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني بنادي ليفربول الإنجليزي، على رحيل الدولي محمد صلاح، الجناح الأيمن بنادي الريدز، في الصيف الحالي إلى اتحاد جدة.

ووضع نادي الاتحاد محمد صلاح على رأس قائمة أولوياته خلال فترة الانتقالات الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وانضم محمد صلاح، إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي، ويرتبط اللاعب المصري بعقد مع الريدز حتى 30 يونيو 2025.

وقال يورجن كلوب، في تصريحات صحفية: "بشأن ما يتردد بوجود عرض واتفاق من محمد صلاح مع اتحاد جدة، هي مجرد قصص إعلامية".

وأضاف:" لدي مكتب كبير في مكتبي، به الكثير من الأوراق، ولدي جهاز كمبيوتر محمول، وآيباد، وكل ما تحتاجه، لم يكن أي منهم مشغولاً بأي من هذه الأخبار".