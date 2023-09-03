"إيران" تكشف مميزات صاروخها الجديد "سينا"

فلسطين اليوم

استعرضت وزارة الدفاع الإيرانية الإنجازات الجديدة لها في معرض الصناعات الدفاعية، في 22 أغسطس/آب الماضي، وكان من بينها الصاروخ الجديد "سينا".

وذكرت وكالة فارس، اليوم الأحد، أنه تم الكشف في هذا المعرض عن بعض الإنجازات الجديدة، منها مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية والأسلحة الفردية والصواريخ والطائرات المسيرة والمركبات التكتيكية والطوربيدات والذخيرة البحرية والمعدات البصرية

ومن بين تلك الأسلحة التي سبق عرضها في هذا المعرض، والتي تم إزاحة الستار عنها لأول مرة، صاروخ "سينا" ​​الانتحاري، كما تطلق عليه وزارة الدفاع الإيرانية.

يصل مدى الصاروخ "سينا" إلى 5 كيلومترات ومدة طيرانه 8 دقائق، ويمكنه العمل ضد أهداف مثل تجمعات الأشخاص والمركبات، وله محرك كهربائي ونوع رأسه الحربي هو شظايا EFP يتم توجيهها يدويا وتلقائيا.

ويستخدم الصاروخ لمهاجمة مناطق العدو الحساسة والمهمة بدقة، ومراقبة تحركات العدو عبر الإنترنت في مقر القيادة بكل دقة، عبر تحليق عدد من هذا الصاروخ فوق سماء العدو.

ويشبه الصاروخ "الانتحاري" "سينا" مدفع هاون 60، ويمكن أن يحمله شخص واحد، وقاذفته هي نفس قاذفات الهاون، في وقت يمكن للمستخدم عرض الصور من خلال جهاز حاسوب محمول وإطلاق النار على هدف موثوق.

ويتم إطلاق الصاروخ "سينا" تجاه الهدف ويتحرك بالجو حتى العثور على التهديد المطلوب، وبعد تمييز الهدف ينقض على هدفه ويقوم بمهاجمته بسرعة وبصورة قاتلة.

وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتفوق سرعة "فتاح" سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".

وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".