سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 3 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 3 سبتمبر 2023، يبحث الكثير من الاشخاص في محرك بحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري بتعاملات مساء اليوم الاحد، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أسعار الذهب في مصر، حيث شهد سعر الذهب في مصر اليوم استقراراً بعد فترة من تقلب الأسعار صعودا وهبوطا.

سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 3 سبتمبر 2023

وتتحدد أسعار الذهب في مصر وفق لعدد من المحددات، بجانب أسعار المصنعية للذهب والتي تختلف بسبب عيار الذهب وحجم المشغولات اليدوية فيه والتي تتراوح ما بين 60 جنيها و 170 جنيها مصنعية على كل غرام من الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2509 جنيهات للبيع، و2531 جنيها للشراء.

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر حوالي 1881 جنيها للبيع، و1899 جنيها للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17720 جنيها للشراء و17560 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2215 جنيها للشراء و2195 جنيها للبيعو .

عالمياً، أغلقت أسعار الذهب أول أمس الجمعة على إنهاء الأسبوع الثاني من المكاسب، حيث شهدت الأسعار تقلباً صعوداً وهبوطا دون وجهة محددة.

وارتفع الذهب خلال الأسبوع بدعم من تضاؤل فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد أسبوع ملئ بالبيانات يختتم بتقرير الوظائف المحوري في وقت لاحق .