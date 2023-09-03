20 قتيلا جراء غارات جوية على حي جنوب الخرطوم

فلسطين اليوم- وكالات

أفادت مصادر طبية وناشطون سودانيون بمقتل 20 شخصا وإصابة آخرين -اليوم الأحد- في غارات جوية استهدفت منطقة "الكلاكلة القبة" جنوب ولاية الخرطوم.

وذكرت لجان "المقاومة السودانية" أن القتلى جراء القصف الجوي على منطقة "الكلاكلة القبة" من المدنيين.

وبالتزامن، قال شهود عيان بمنطقة الخودير -شمال أم درمان- إن 6 مدنيين قتلوا و4 آخرين أصيبوا صباح اليوم في انفجار قذيفة.

من جانب آخر، قال مراسل الجزيرة بالخرطوم إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلا القصف المدفعي والصاروخي وسط وشرق أم درمان.

وأضاف المراسل أن المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع تصدت للطائرات التي كانت تحلق في سماء المنطقة.

وأفادت مصادر محلية عن سماع دوي انفجارات في حي جنوب الحزام بالخرطوم، وعن قصف مدفعي نفذه الجيش ضد تجمعات الدعم السريع بمنطقة سوبا شرق النيل.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود أن الضواحي الشمالية للخرطوم شهدت قصفا مدفعيا -وبالصواريخ- من جانب الجيش على مواقع لقوات الدعم السريع.

وبحسب شهود، فإن المنطقة ظلت تحت القصف المباشر من قبل قوات الدعم السريع الموجودة بالضفة الشرقية من نهر النيل والتي تستهدف مواقع للجيش شرق أم درمان.