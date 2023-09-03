الاعلان عن بدء توزيع مكرمة الرئيس على طلبة الجامعات بقطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بدء توزيع مكرمة الرئيس محمود عباس، على طلبة الجامعات من أبناء المخيمات الفلسطينية.

وأوضح أبو هولي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مكرمة الرئيس شملت 784 طالبا جامعيا موزعين على مخيمات المحافظات الجنوبية كافة، لافتاً إلى أن معيار اختيار الطلبة المشمولين بالمكرمة هو حصولهم على معدل 98.4% فما فوق في الثانوية العامة لعام 2023، شرط أن يكون مسجلا في إحدى الجامعات الفلسطينية.

ودعا أي طالب أو طالبة حصل على معدل 98.4% في الثانوية العامة في الفروع كافة ولم تدرج أسماؤهم في المكرمة إلى مراجعة دائرة شؤون اللاجئين مصطحبين معهم شهادة الثانوية العامة وشهادة قيد الجامعة.