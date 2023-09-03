محلل اقتصادي: رحلة صعود الدولار أوشكت على الانتهاء وهذه فرصة للبيع

فلسطين اليوم- غزة

استبعد المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر أن تؤثر المظاهرات التي اندلعت في "تل ابيب" يوم أمس السبت بين شرطة الاحتلال وطالب اللجوء الإرتيريين على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي.

وأوضح أبو قمر في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن المظاهرات التي حصلت أثرت بشكل هامشي حتى الآن، إلا أنها لم ترتق لتكون حدثاً مستمراً أو دائماً تدعو له جهة سياسيه باستمرار مثل ما حصل في قانون "الاصلاحات القضائية".

ووفقاً للمحلل، فإذا تدحرجت الأمور خلال الأيام القادمة بين الجهات المؤيدة والمعارضة للحكومة، فمن الممكن ان يكون لها تأثير على سعر الدولار مقابل الشيكل، لكن حتى هذه اللحظة في الشق الاقتصادي ليس هناك تأثيراً كبيراً، رغم الاصابات التي وقعت في التظاهرات أمس، مشيراً الى أن ما جرى لم يصل ليصبح ازمة سياسية حتى الآن.

وأشار الى أنه في ظل الاحداث الجارية وعدم وجود تطورات جديدة، نرى بأن الدولار الامريكي استوفى رحلة الصعود وبلغ 3.8 ووصل 3.82، بعد أن حاول النزول الى 3.77 ولكن سرعان ما رد هذه المستويات نحو 3.8 .

وقال ابو قمر إن مستوى الاغلاق لسعر الدولار شيكل هو 3.77 ، لافتاً الى أن هذه نقطة دعم قوية، ولكن اذا كسر هذه النقطة، فمن المرجح ان يعود الدولار لمنتصف السبعينيات ويبقى في تلك المنطقة.

ويرى المحلل الاقتصادي بأن مستوى 3.8 للدولار رائع جدا لصرف الدولار مقابل شيكل.

وينصح أبو قمر المواطنين ببيع الدولار عند هذا المستوى، مشيراً الى أن رحلة الصعود استوفت واوشكت على الانتهاء بكامل متطلباتها، ومن الممكن أن يعود سعر الدولار الى مستويات 3.75.