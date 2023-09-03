الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب الخليل

فلسطين اليوم

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد3/9/2023م، على جرار زراعي في منطقة "قويويس" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يعود للمواطن سعيد عوض بتجمع قويويس، بالقرب من شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل.

ويسكن 1200 فلسطيني في 12 قرية بمسافر يطا على مساحة 35 ألف دونم، وهي "جنبا، المركز، الحلاوة، الفخيت، التبان، المجاز، صفي الفوقا، صفي التحتا، مغاير العبيد، طوبا، خلة الضبع، والمفقرة".

ويعيش الفلسطينيون في مسافر يطا واقعًا صعبًا؛ فإلى جانب حرمانهم أبسط مقومات الحياة، يحاول جيش الاحتلال ومستوطنوه اجتثاثهم من أراضيهم ومحو وجودهم.