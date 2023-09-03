الاحتلال يحول أسيرا من جنين للاعتقال الإداري

الساعة 02:03 م|03 سبتمبر 2023
الاحتلال يحول أسيرا من جنين للاعتقال الإداريص
الاحتلال يحول أسيرا من جنين للاعتقال الإداريص

فلسطين اليوم

حولت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في محكمة عوفر العسكرية، اليوم الأحد3/9/2023م، الأسير فارس حسني سليمان شواهنة من بلدة السيلة الحارثية في جنين للاعتقال الإداري.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس، فإن سلطات الاحتلال الصهيوني حولت الأسير المجاهد فارس حسني سليمان شواهنة (46 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.

يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت  أكثر من 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.

WhatsApp Image 2023-09-03 at 1.58.42 PM.jpeg
 

كلمات دلالية

أسيرا من جنين الاحتلال يحول أسيرا من جنين الاعتقال الإداري محكمة عوفر العسكرية الأسير فارس حسني سليمان شواهنة