الاحتلال يحول أسيرا من جنين للاعتقال الإداري

فلسطين اليوم

حولت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في محكمة عوفر العسكرية، اليوم الأحد3/9/2023م، الأسير فارس حسني سليمان شواهنة من بلدة السيلة الحارثية في جنين للاعتقال الإداري.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس، فإن سلطات الاحتلال الصهيوني حولت الأسير المجاهد فارس حسني سليمان شواهنة (46 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.

يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت أكثر من 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.



