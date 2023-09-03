إيران تتسلم طائرات روسية متطورة من طراز (ياك-130)

فلسطين اليوم

أعلنت القوات الجوية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها تسلمت مجموعة من طائرات روسية متطورة للتدريب على القتال من طراز (ياك-130) بهدف "تلبية الاحتياجات التدريبية لطياريها".

ووصل عددًا من هذه الطائرات التدريبية القتالية الروسية إلى البلد، بحسب وكالة "تسنيم" الدولية، كما والتحقت بإحدى القواعد الجوية في أصفهان (وسط إيران).

كما ووصلت مقاتلات (إياك-130) التي صممتها شركة ياكولوف الروسية، جاء في إطار "عقود الأسلحة التي أبرمتها إيران مع روسيا".

وتقيّد العقوبات الدولية على روسيا وإيران، عملياتهما التجارية، لكن البلدين عززا خلال العام الماضي علاقاتهما في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعاون العسكري.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية، التوصل إلى اتفاق لشراء مقاتلات من طراز "سوخوي-35" من روسيا.

واتهمت أوكرانيا -مع العديد من حلفائها الغربيين- طهران بتزويد موسكو بأسلحة لاستخدامها في حربها ضد كييف. وتنفي طهران هذه الاتهامات.

وذكرت واشنطن، في بيان، أصدرته في مايو/ أيار الماضي، أن طهران وموسكو "توسّعان تعاونهما العسكري غير المسبوق".

وسملت طهران، روسيا، منذ أغسطس/آب 2022 أكثر من 400 مسيّرة، لا سيما من طراز "شاهد".