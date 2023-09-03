موعد عرض مسلسل الغريب الحلقة 1 الأولى 2023 على شاهد - قصة وابطال

فلسطين اليوم

موعد عرض مسلسل الغريب الحلقة 1 الأولى 2023 على شاهد و mbc ، ويمكن لجميع المتابعين أينما كانوا في مختلف أنحاء بلدان الدول العربية سواء في سوريا وبالبلدان المجاورة فيما يتعلق بهذا الأمر حيث تصدر اسم المسلسل الجديد والذي يمثل فيها نخب من الفنانين المشهورين ومنهم بسام كوسا وفرح بسيسو وسعيد سرحان وعدد أخرين قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي كافة حيث يتمتع مسلسل الغريب بقصة جميلة وجذابة جدًا .

وبسبب عمليات البحث على جوجل بشأن متى موعد عرض مسلسل الغريب الحلقة 1 الأولى 2023 قام فريق فلسطين اليوم في عرض الإجابة الصحيحة في هذه المقالة التي جرى توزيعها وتداولها عبر المنصات الرقمية لتعميم الفائدة وسوف نوضح لكم بقية التفاصيل في السطور التي تلي هذه المقدمة وهو الآتي:

مشاهدة مسلسل الغريب الحلقة 1 الأولى 2023 على شاهد

وبعد هذه المقدمة يمكن لكم وبكل سهولة التعرف على رابط مشاهدة مسلسل الغريب 2023 على شاهد وكل ما عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــــــــــا ، ونؤكد لكم بأن جميع الأشخاص سوف يشاهدونها مع الأهل والاحباب بكل سهولة .

وقبل أن نستكمل باقي تفاصيل مسلسل الغريب 2023 نود أن نشير لكم إلى أن الفريق يقوم يوميا في نشر العشرات من الأفلام والمسلسلات منها الحديثة والجديدة كما هو الحال هنا ونطلب منكم متابعة موقعنا الالكتروني يوميا لمتابعتها .

قصة مسلسل الغريب الجديد

ويمكن لكم بكل سهولة تامة من التعرف على ملخص قصة مسلسل الغريب وهو التالي: إذ أنه من خلال الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة تدور أحداث المسلسل حول عامر الذي يهرب من الأسر، محاولا استعادة حياته السابقة.

ونواصل معكم تقديم ملخص قصة مسلسل الغريب ، ولكنه يكتشف أن الانتقام من أعدائه السابقين يستلزم الدخول في شراكات جديدة معهم تدفع بحياته إلى المحك.

ابطال مسلسل الغريب

وبسبب الحرص الكبير من المتابعين في التعرف على طاقم العمل ، وضعنا لكم أسماء ابطاله بسام كوسا وفرح بسيسو وسعيد سرحان وجمال قبش وسامدي نحاس وهو يعد من اخراج صوفي بطرس وهو يعد من تأليف لبنى حداد .

بسام كوسا في مسلسل الغريب

وضمن سياق المعلومات التي نقدمها وضعنا لكم معلومات عامة عن بطل مسلسل الغريب وهو بسام كوسا ويعد من مواليد 7 نوفمبر 1954 وهو ممثل سوري من حلب مشهور بأدائه بالمسلسلات التاريخية الشامية منذ بدايتها من أيام شامية إلى باب الحارة إلى طاحون الشر إلى الغربال عام 2015.

اعمال بسام كوسا

أولا: باب الحارة

ثانيا: الخوالي

ثالثا: طاحون الشر

رابعا: قمر شام

خامسا: ليالي الصالحية

سادسا: الغربال

سابعا: وراء الشمس

ثامنا: الزير سالم

موعد عرض مسلسل الغريب الحلقة 1 الاولى

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الإجابة الصحيحة عن متى موعد عرض مسلسل الغريب الحلقة 1 هو يوم الخميس المقبل وسيتم عرضها في تمام الساعة الحادية عشر مساءً .

مسلسل الغريب على mbc

ولقد وضعنا لكم تردد قناة ام بي سي mbc ونطلب منكم ضبطته على الرسيفر من أجل مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل الغريب الحلقة 1 وهو التالي: القمر الصناعي النايل سات. التردد : 11470; استقطاب : عمودي .

مسلسل الغريب ح 1

ويتوقع ان تصدر هذه الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها بساعات عدة وسط تفاعل قوي .

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها بشكل مفصل حول رابط موعد عرض مسلسل الغريب الحلقة 1 الأولى 2023 على منصة شاهد و mbc ونتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .