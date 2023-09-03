كوهين يتوجه إلى البحرين لافتتاح السفارة "الإسرائيلية" في المنامة

فلسطين اليوم

من المقرر أن يصل وزير خارجية الاحتلال "الإسرائيلي" إيلي كوهين، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في أول زيارة رسمية له منذ اتفاق الجانبين على تطبيع العلاقات بينهما.

ووفق القناة العبرية، فإن إيلي كوهين سيجتمع مع نظيره البحريني ومسؤولين حكوميين آخرين. بالإضافة إلى ذلك، سيفتتح كوهين رسميًا المقر الدائم للسفارة "الإسرائيلية" في المنامة.

ووقّعت البحرين والإمارات، في سبتمبر 2020، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال بوساطة أمريكية.

وفي العام نفسه، وقّع المغرب والسودان اتفاقيتين مماثلتين مع كيان الاحتلال، لتنضم الدول العربية الأربع إلى مصر والأردن المرتبطين باتفاقيتي "سلام" مع "تل أبيب" منذ 1979 و1994.