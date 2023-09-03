ضباط بجيش الاحتلال يحذرون من خطر انتشار العبوات الناسفة بالضفة

فلسطين اليوم

حذّر ضباط النخبة في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، من خطر انتشار العبوات الناسفة بالضفة الغربية، ونقص المعلومات الاستخبارية.

وقال الضباط ،وفق موقع "واللا" العبري: "إن العمليات بالضفة أصبحت تشكر خطر كبير على القوات. الجميع يعلم إلى أين يتجه هذا الأمر".

وأضافوا: "نقص المركبات المدرعة كان محسوسًا بشكل كبير مؤخرًا، بالإضافة إلى ذلك هناك نقص في جودة المعلومات الاستخبارية قبل البدء في أي عملية".

وأوضحوا، أن جيش الاحتلال لا يفتقر إلى المركبات المدرعة فحسب، بل إن مستوى توفرها الفني آخذ في الانخفاض أيضًا، ولهذا السبب يتم تنفيذ عدد غير قليل من الاعتقالات في الضفة الغربية سيرًا على الأقدام وليس في سيارات الجيب المدرعة.

وأكدوا، أنهم أبلغوا قيادتهم أن سيارات الجيب المدرعة التابعة لجيش الاحتلال غير قادرة على التعامل مع المتفجرات، وأن هذا يشكل تهديدًا حقيقيًا للقوات التي تدخل في العمليات كل ليلة في الضفة الغربية.

وردًا على ذلك، قال متحدث باسم جيش الاحتلال: "إنه لا يوجد نقص في المركبات المدرعة في جيش الاحتلال، وتخضع المركبات لرقابة مستمرة لضمان سلامتها وقدرتها على أداء المهام المختلفة. والادعاء بأن قوات الاحتلال دخلت قبر يوسف سيرًا على الأقدام وليس في المركبات بسبب نقص المركبات هذا غير صحيح".

وقبل أيام، أصيب أربعة جنود إسرائيليين، بينهم قائد فصيلة، بجروح مختلفة، بعد استهدافهم بعبوات ناسفة قوية، أثناء اقتحامهم لقبر يوسف في ضواحي نابلس.