هل هناك تحسن على جدول توزيع الكهرباء وماذا بشأن وجود أسماء جديدة 50 شيقلاً للكرت ؟

فلسطين اليوم

أكد محمد ثابت المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء اليوم الأحد 3/9/2023 أن كمية الكهرباء المتاحة لدى الشركة هي حوالي 150-190 ميجا وات حيث تزود محطة توليد الكهرباء بحوالي 70 ميجا وات ويزود الجانب "الإسرائيلي" بحاولي 120 ميجا وات، إذ تحاول شركة الكهرباء بهذه الكمية على تطبيق جدول 8 ساعات.

وقال ثابت في مداخلة عبر إذاعة صوت القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" واجهنا خلال اليومين الماضيين تحديات في تطبيق هذا الجدول الكامل في بعض المحافظات خصوصاً في المحافظات الكبرى نتيجة الطلب على الطاقة مع محدودية كميات الكهرباء الواصلة للشركة، مضيفاً هناك عجز في وقت الذروة يصل إلى ساعة أو ساعتين.

وتابع ثابت " مع بداية شهر سبتمبر تبدأ انخفاض درجات الحرارة وسندخل تدريجياً في تطبيق كامل الجدول لل 8 ساعات مع زيادات"

وأوضح ثابت أن عملية توزيع الكهرباء تعتمد على الكمية المستلمة من محطة التوليد وليس على تشغيل أو إطفاء لبعض المولدات"

وعن كرت الدفع المسبق 50شيكل للشؤون الاجتماعية قال ثابت:" يتم الدفع بشكل شهري معتمدين على كشف من وزارة التنمية الاجتماعية ويتم التحديث بشكل مستمر وهناك إضافات جديدة للكشف، موضحاً السبب في زيادة الأسماء الجديدة المستفيدة من الدفع، هو التحديث للبيانات عبر موقع شركة الكهرباء "

ودعا ثابت المستفيدين إلى وضع رقم الاشتراك الصحيح حتى يتمكن المواطنين من الاستفادة من هذه المنحة، مضيفاً سيكون هناك زيادة في الأشهر المقبلة.