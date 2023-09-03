"مباحث التموين" تضبط مشروبات غازية مخالفة لشروط السلامة جنوب القطاع

فلسطين اليوم

ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، طنًا و800 كيلو جرام من المشروبات الغازية، لدى التاجر (م.س)، وذلك لمخالفتها الشروط الصحية.

جاء ذلك خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد، على المحال التجارية والأسواق بالمحافظة.

وبيّنت مباحث التموين أن سبب الضبط يعود لسوء عرض المشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة، وعليه تمت إحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.