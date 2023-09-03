فلسطين اليوم

معلومات نهائية عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أغسطس 2023، بعد تضارب الأنباء حول نسبة صرف رواتب السلطة عن شهر أغسطس نتيجة لوعودات قدمتها وزارة المالية للمعلمين بصرف راتب كامل كخطوة أولية لإنهاء حراك المعلمين وانتظام المسيرة التعليمية في الضفة المحتلة، يتساءل الكثير على الساحة الفلسطينية عن هذا الموضوع الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، فريق فلسطين اليوم عكف لتقديم لكم معلومات نهائية حول نسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أغسطس 2023

معلومات نهائية عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أغسطس 2023.

مع بداية شهر جديد يترقب الموظفون الضفة المحتلة وقطاع غزة نسبة صرف راتب السلطة عن شهر أغسطس،2023 لسداد الالتزامات عليهم، ويأملون أن تكون نسبة المتأخرات أعلى من الشهر الماضي.

معلومات نهائية عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أغسطس 2023

وللإجابة عن السؤال الأكثر تداولاً عند موظفي السلطة، قالت مصدر مطلعة في السلطة الفلسطينية لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية :" الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية مستمرة حتى اللحظة، وذلك بسبب قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقرصنة أموال المقاصة، وعدم قيام العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بمنح السلطة تبرعات مالية، وقلة الموارد المالية التي تجبيها السلطة من الضرائب".

وأضاف المصدر المطلع " لا أعتقد أن الحكومة الفلسطينية ستقوم بإعطاء راتب كامل هذا الشهر للموظفين، بل ستبقى نسبة ال 80-85% هي المتوقعة كما الشهر الماضي"

ووفقاً للمصدر المطلع، رواتب السلطة عن شهر 8 سيتم صرفها عبر البنوك ، وفق آلية الصرف الشهرية المتبعة وذلك خلال الأيام القادمة.

معلومات نهائية عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أغسطس 2023.

ولم تصدر وزارة المالية في رام الله حتى اليوم تصريحًا بشأن كم نسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر أغسطس 2023.

ويترقب أكثر من 50 ألف موظف الإعلان عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة عن شهر أغسطس 2023، ويأملون في أن تصرف رواتب موظفي السلطة لشهر أغسطس في أقرب وقت، لاسيما في ظل الفقر الذي يعيشه قطاع غزة على وجه العموم.

وقد صرفت وزارة المالية رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز2023، بنسبة 85 % من راتب شهر تموز وبحد أدناه 2000 شيكل.