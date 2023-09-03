سبب الدخان المنبعث في أجواء مدينة غزة !

فلسطين اليوم

كشفت بلدية غزة اليوم الأحد 3/9/2023 ، أن الدخان المنبعث في أجواء مدينة غزة ناجم عن الحريق في مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة.

وقال بيان مقتضب للبلدية ان طواقم البلدية تقوم منذ ظهر يوم الجمعة بالتعاون مع الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة بجهود لوقف تمدد واتساع رقعة الحريق الذي نشب في الجهة الشمالية من المكب.

ويشار الى ان أجواء خانقة ، ورائحة حريق عمت كافة أجراء مدينة غزة فجر اليوم دون معرفة السبب .