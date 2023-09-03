البلدية توضح

سبب الدخان المنبعث في أجواء مدينة غزة !

الساعة 09:36 ص|03 سبتمبر 2023
مكب نفايات من جحر الديك.PNG
مكب نفايات من جحر الديك.PNG

فلسطين اليوم

كشفت بلدية غزة اليوم الأحد 3/9/2023 ، أن الدخان المنبعث في أجواء مدينة غزة ناجم عن الحريق في مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة.

وقال بيان مقتضب للبلدية ان طواقم البلدية تقوم منذ ظهر يوم الجمعة بالتعاون مع الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة بجهود لوقف تمدد واتساع رقعة الحريق الذي نشب في الجهة الشمالية من المكب.

ويشار الى ان أجواء خانقة ، ورائحة حريق عمت كافة أجراء مدينة غزة فجر اليوم دون معرفة السبب .

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