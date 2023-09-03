الصحة المغربية تسجل ارتفاعًا بإصابات (كوفيد-19)

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنها سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد حالات إصابات "كوفيد-19" منذُ حوالي أربعة أسابيع.

وذكرت الصحة المغربية، في بيان، أنه تم تسجيل 309 حالات إصابة جديدة دون تسجيل أية حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس EG.5 "إيريس"، بأنه "مثير للاهتمام". وأكدت ضرورة مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب طفرات كورونا التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدّة.

وما زال تقييم مخاطر هذا المتحور، منخفضا مثل المتحور ( XBB.1.16 ) والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام.