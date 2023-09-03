دغلس: جنون استيطاني في الضفة يستدعي وحدة الموقف لإفشال المخططات

فلسطين اليوم

أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة غسان دغلس، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، أنّ ما يحدث من تغول استيطاني واسع على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ليس فعلاً عشوائياً، بل هو أمر مخطط تعمل عليه حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، ويعبر عن الوجه الحقيقي للوبي الصهيوني الذي لا يفكر إلا بالسلب والنهب والسيطرة والاستيلاء على ممتلكات الغير.

وشدد دغلس في مداخلة عبر إذاعة "القدس"، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي المواطنين في الضفة المحتلة، يحتاج إلى رفع وتيرة المقاومة والتصدي لقطعان المستوطنين ومنعهم من إقامة البؤر الاستيطانية.

وأشار إلى أن أهالي قرية بيتا خرجوا أمس للتصدي وطرد المستوطنين الذين عادوا إلى "بؤرة أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح في نابلس، ما يدل على أن الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه بالسهولة التي يتوقعها الاحتلال والمتطرفين، منوهاً إلى أن جرائم المستوطنين لا تقتصر على منطقة بعينها بل تمتد إلى جميع مناطق الضفة المحتلة، مثلما يحدث في منطقة قصرة، التي تشهد تجريفاً متواصلاً للأراضي وفرض وقائع جديدة على الأرض، وفي نعلين تتواصل أعمال قطاع الأشجار وتخريب ثمار المواطنين، ما يعرضهم لتكبد خسائر فادحة.

وقال: "هناك جنون استيطاني من المستوطنين بحماية كاملة ومشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبأمر من المتطرف إيتمار بن غفير".

وعن موقف المجتمع الدولي من تلك الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين، أشار إلى أن صمته غريب، كل العالم يتغنى بالديمقراطية، لكن عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية والانتهاكات بحق المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم، فإنه لا يحرك ساكناً".

وعن مواجهة التغول الاستيطاني فلسطينياً، أشار إلى وحدة الموقف والمقاومة الشعبية المتواصلة بكل وسائلها المتاحة، من أجل وقف انتشار السرطان الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.