أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

الساعة 09:17 ص|03 سبتمبر 2023
معتقلين مضربين عن الطعام
معتقلين مضربين عن الطعام

فلسطين اليوم

يواصل أربعة أسرى اليوم الأحد 3/9/2023 ، إضرابهم المفتوح ، وسط مماطلة واسعة من قبل من قبل قوات الاحتلال على تنفيذ مطالب الاسرى .

والمعتقلين المضربين عن الطعام هم :

•المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا، يواصل إضرابه منذ (31) يومًا، وهو محتجز في زنازين سجن (النقب).

• المعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين/ جنين، يواصل إضرابه منذ (31) يومًا في زنازين معتقل (الجلمة).

• المعتقل عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر / أريحا، مضرب عن الطعام منذ (24) يومًا، وهو محتجز في زنازين سجن (ريمون).

• المعتقل ماهر الأخرس (52 عاماً) من بلدة سيلة الظهر/جنين، مضرب عن الطعام منذ 11 يوماً أيام، وهو محتجز في زنازين معتقل (الجلمة)، حيث أعيد مجددا إلى معتقل (الجلمة) بعد نقله إلى (معبار مجدو).

 

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