ما حقيقة تفشي متحور "كورونا" الجديد بين المطعمين؟

فلسطين اليوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38 بالمئة في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق، وأنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.

ونشرت منظمة الصحة العالمية، تقريرها التحديثي الوبائي. وبحسب التقرير، فإنه في فترة 28 يومًا من 31 يوليو إلى 27 أغسطس، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، وأكثر من 1800 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبالمقارنة بفترة الـ 28 يومًا السابقة، كانت هناك زيادة بنسبة 38 بالمئة في حالات الإصابة، وانخفاض بنسبة 50 بالمئة في معدل الوفيات.

ووفقا للتقرير، فإن الحالات المبلغ عنها لا تعكس بشكل دقيق معدلات الإصابة؛ بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ عالميا.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن أكثر من 770 مليون حالة إصابة بكورونا، و6 ملايين و956 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في جميع أنحاء العالم.

انتشار المتحور الجديد

في سياق متصل، تداولت وسائل إعلام منشورات عبر "إنستغرام" تزعم أن المتحور الجديد لفيروس "كورونا" ينتشر بين متلقي اللقاح (المطعمين) بشكل أكبر ممن لم يتلقوا اللقاح سابقا.

واللافت أن التقارير، التي ثبت زيفها لاحقا، نسبت ادعاءاتها إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

إلا أن مراكز السيطرة على الأمراض لم تصدر عبر حساباتها الرسمية أي تقرير يشير إلى انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وفي أغسطس الماضي، قامت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) بمقارنة المتغيرات الجديدة لكورونا، لا سيما المتحور الذي أطلق عليه اسم "Pyrola.