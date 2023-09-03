فلسطين اليوم

انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، من جديد، بصدارة هدافي دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة من الدوري.

وسجّل كريستيانو رونالدو هدف فريقه الرابع في مرمى مضيفه الحزم (5-1) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

ووصل النجم البرتغالي المخضرم (38 عاماً) إلى هدف رقم 850 خلال مسيرته الاحترافية حتى الأن، معززاً رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

ورفع رونالدو "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 6 أهداف في الموسم الحالي للدوري السعودي، لينفرد بصدارة الهدافين، مبتعدا بفارق هدف واحد عن كل من زميله السنغالي ساديو ماني، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي اتحاد جدة.

بينما حقق نادي النصر انتصاره الثالث على التوالي بعد هزيمتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

بينما يقبع نادي الحزم في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨<br><br>قوووووووووول الأسطورة رونالدو . . <br><br>🟡🔵|| <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#النصر_الحزم</a> <a href="https://t.co/aCvyk4ZTm3">pic.twitter.com/aCvyk4ZTm3</a></p>— عاجل النصر | AjelNFC (@AjelNFC) <a href="https://twitter.com/AjelNFC/status/1698057889972150672?ref_src=twsrc%5Etfw">September 2, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>