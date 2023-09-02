سعر غرام الذهب النهاردة الأحد 3 سبتمبر 2023 في مصر | أسعار الذهب لحظة بلحظة

فلسطين اليوم- وكالات

سعر غرام الذهب النهاردة الأحد 3 سبتمبر 2023 في مصر، يبحث الكثير من الاشخاص عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، لا سيما المهتمين بعالم المال والأعمال، والأشخاص الذين يرغبون باقتناء الذهب، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة اسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

سعر غرام الذهب النهاردة الأحد 3 سبتمبر 2023 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقراراً في مصربتعاملات صباح اليوم الاحد 3 سبتمبر 2023، حيث سجلت أسعار الذهب أمس ارتفاعات طفيفة بقيمة لا تتجاوز 10 جنيهات في جميع أعيرة الذهب، وكانت الأسعار قد فقدت الأيام الماضية نحو 80 جنيها، ما أعطى فرصة حقيقية للشراء لمحبي المعدن الأصفر.

وترتفع أسعار الذهب في مصر وفق لعدد من المحددات، بجانب أسعار المصنعية للذهب والتي تختلف بسبب عيار الذهب وحجم المشغولات اليدوية فيه والتي تتراوح ما بين 60 جنيها و 170 جنيها مصنعية على كل غرام من الذهب، للشراء 1899 جنيهاً للبيع.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17720 جنيها للشراء 17560 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2215 جنيها للشراء و2195 جنيها للبيع مقابل 2210 جنيهات للشراء و2190 جنيها للبيع أمس

سعر الذهب العالمي

عالمياً، أغلقت أسعار الذهب امس على إنهاء الأسبوع الثاني من المكاسب، حيث شهدت الأسعار تقلباً صعوداً وهبوطا دون وجهة محددة في تعاملات اليوم

وارتفع الذهب خلال الأسبوع بدعم من تضاؤل فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد أسبوع ملئ بالبيانات يختتم بتقرير الوظائف المحوري في وقت لاحق .

وتراجعت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى 1965 دولارا للأوقية وبنسبة 0.05%.

فيما هبطت أيضًا العقود الفورية للذهب إلى مستوى 1939 دولارا للأوقية وبنسبة 0.07%.