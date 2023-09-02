أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم- وكالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة عن اسعار الذهب مقابل الريال السعودي، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر الذهب مقابل الريال السعودي في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

ويرغب المهتمون بالأسواق وعالم المال والأعمال بالاطلاع على احدث اسعار الذهب في السعودية بتعاملات صباح اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية تراجعاً، بالتزامن مع مكاسب الذهب الأسبوع المنقضي.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الأحد 3 سبتمبر / أيلول 2023، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

وبالأمس، ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع في ظل تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمر الذي وضع الذهب على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

ويميل الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا إلى فقدان جاذبيته بين المستثمرين عندما ترتفع الفائدة.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 234 ريالا (62.40 دولار) بحسب منصة goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 204.75 ريال (54.60 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 175.50 ريال (46.80 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 250.73 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 241.37 ريالا، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 234.95 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 209.30 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 199.55 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 170.33 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام.

حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2040.22 ريال سعودي، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4773.72 ريال سعودي.

بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11852.48 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة واحد كيلوغرام نحو 235413.13 ريال سعودي