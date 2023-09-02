سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 | أسعار الذهب لحظة بلحظة في الأردن

فلسطين اليوم- وكالات

سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، شهد محرك بحث غوغل خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة عن اسعار الذهب مقابل الدينار الأردني، ويبحث الكثير من الأشخاص عن سعر الذهب مقابل الدينار الأردني في التعاملات الصباحية اليوم الأحد، يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" على رصد أسعار الذهب في العديد من الدول، بشكل يومي، وفي ه>ه المقالة يوضح لكم أسعار الذهب كما جاءت في أحدث التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 2 سبتمبر 2023

سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 | أسعار الذهب لحظة بلحظة في الأردن، ويرغب المهتمون بالأسواق وعالم المال والأعمال بالاطلاع على احدث اسعار الذهب مقابل الدينار الأردني بتعاملات صباح اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم في الأردن صعودا طفيفا، بالتزامن مع مكاسب الذهب الأسبوع المنقضي.

وحققت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية طفيفة رغم تراجع الأسعار في جلسة تداولات أمس.





أسعار الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.33 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.25 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.86 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.79 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.379 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.327 ألف دينار أردني، سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 310.30 دينار أردني.

وأنهت أسعار الذهب الأسبوع المنقض على مكاسب رغم التراجع، حيث شهدت الأسعار تقلباً صعوداً وهبوطا دون وجهة محددة في تعاملات اليوم

وارتفع الذهب خلال الأسبوع بدعم من تضاؤل فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد أسبوع ملئ بالبيانات يختتم بتقرير الوظائف المحوري في وقت لاحق .

تراجعت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى 1965 دولارا للأوقية وبنسبة 0.05%.

فيما هبطت أيضًا العقود الفورية للذهب إلى مستوى 1939 دولارا للأوقية وبنسبة 0.07%.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 103.722 نقطة