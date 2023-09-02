26 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

نفذ مقاومون فلسطينيون 26 عملا مقاوما، في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أدت لإصابة 3 مستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عملية إطلاق نار، وزرع عبوة ناسفة، إضافة لـ 4 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين بالضفة.

وشملت أعمال المقاومة إلقاء 7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، واندلاع 12 نقطة مواجهة وإلقاء حجارة، إضافة لتحطيم مركبة للمستوطنين.

ونفذ مقاومون فلسطينيون 859 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، أسفرت عن مقتل 5 مستوطنين وإصابة 58 جندياً ومستوطناً بجروح مختلفة.