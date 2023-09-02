26 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

الساعة 10:56 م|02 سبتمبر 2023
26 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
26 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

نفذ مقاومون فلسطينيون 26 عملا مقاوما، في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أدت لإصابة 3 مستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عملية إطلاق نار، وزرع عبوة ناسفة، إضافة لـ 4 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين بالضفة.

وشملت أعمال المقاومة إلقاء 7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، واندلاع 12 نقطة مواجهة وإلقاء حجارة، إضافة لتحطيم مركبة للمستوطنين.

ونفذ مقاومون فلسطينيون 859 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، أسفرت عن مقتل 5 مستوطنين وإصابة 58 جندياً ومستوطناً بجروح مختلفة.

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