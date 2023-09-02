ثوار بيتا يعلنون النفير والإرباك الليلي عقب عودة المستوطنين لبؤرة "أفيتار"

فلسطين اليوم

أعلن ثوار بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، مساء اليوم السبت2/9/2023م، عودة فعاليات الإرباك الليلي عقب عودة المستوطنين إلى بؤرة "أفيتار" المقامة على قمة جبل صبيح.

ودعا ثوار بيتا للنفير والتوجه لجبل صبيح والمشاركة في التصدي للمستوطنين الذين اقتحموا المنطقة الشرقية من جبل صبيح في بلدة بيتا.

وتأتي الفعاليات كأسلوب مقاومة في وجه الاحتلال ومستوطنيه، لتشكيل حالة من الإزعاج للمستوطنين وإجبارهم على مغادرة المنطقة، وتستلهم تجربتها من تجربة الشبان في قطاع غزة على حدود القطاع.

وفي أيار/ مايو 2021، شيّد مستوطنون بؤرة على قمّة جبل صبيح في بيتا، ما فجّر مواجهات رافضة للاستيطان وفعاليّات إرباك ليلي استمرت لأشهر، وأسفرت عن ارتقاء شهداء ومئات الجرحى.