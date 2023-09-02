الاحتلال يعتدي على شاب من حوارة في نابلس

فلسطين اليوم

اعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت2/9/2023م، على شاب قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على شاب خلال تواجده على دوار سلمان الفارسي، ما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه أو نقله.

ويواصل الاحتلال اعتداءاته المتكررة على الفلسطينيين؛ لفرض سيطرته الكاملة على الأراضي الفلسطينية.