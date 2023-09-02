مصرع طفل بحادث سير ذاتي في قلقيلية

فلسطين اليوم

لقي طفل مصرعه، مساء اليوم السبت2/9/2023م، نتيجة تعرضه لحادث سير ذاتي في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، بأن طفل (16 عاما) تعرض لحادث سير ذاتي من مركبة كان يقودها، وعند محاولته دفعها أثناء توقفها على منحدر داخل البلدة، تحركت المركبة للخلف مما تسبب في دعسه وإصابته بجروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى وأعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.