وقفة دعم وإسناد للأسير المريض وليد دقة في باقة الغربية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

شارك العشرات من أهالي باقة الغربية والمنطقة مساء السبت في وقفة إسناد مطالبة بحرية الأسير المريض، وليد دقة، أمام مسجد أبو بكر الصديق في المدينة.

وجاءت الوقفة بدعوة من عائلة الأسير دقة والحركة الوطنية الأسيرة في مناطق الـ48 (الرابطة)، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح الأسير ليتمكن من تلقي العلاجات الطبية اللازمة بسبب إصابته من مرض سرطان نادر.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وصور مطالبة بحرية دقة، إذ كتب على بعض منها "مطلبنا حرية وليد"، "وليد بحاجة للعائلة"، "وليد بده علاج مهني".

ونظمت هذه الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات والنشاطات التي جرت منذ عدة شهور.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، قد طالبت، مؤخرا، بإطلاق سراح الأسير المريض وليد دقّة (62 عاما) بشكل فوريّ، كي يتمكن من تلقي رعاية طبية متخصصةـ وقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته، مشددة على "مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون".