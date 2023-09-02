أوتشا: الاحتلال هدم وصادر 33 مبنى في القدس والضفة خلال الاسبوعين الماضيين

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 33 مبنى في القدس المحتلة والمنطقة (ج) في الضفة الغربية، بما فيها عشرة منازل، خلال الأسبوعين الماضيين، بذريعة افتقارها إلى رخص البناء.

وأوضح المكتب في تقرير دوري يرصد انتهاكات الاحتلال بين 8-21 آب/أغسطس 2023، أن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 22 فلسطينيًا بينهم 10 أطفال، كما لحقت الأضرار بسبل عيش أكثر من 100 آخرين.

وأشار إلى أن ثلاثة من المباني المتضررة مقدّمة من المانحين في سياق الاستجابة لعملية هدم سابقة في تجمع اسطيح بمحافظة أريحا وحمصة الفرشة في نابلس.

وذكر أن 29 مبنى من المباني المتضررة هُدّم في المنطقة (ج)،، بما فيها أربعة مبانٍ هُدّمت في عين شبلي بنابلس والواقعة ضمن محمية طبيعية أعلنتها دولة الاحتلال ويُحظر على الفلسطينيين البناء فيها.

ومنذ مطلع العام 2023، هُدّم 16 منزلًا ومبنى زراعي واحد على أساس عقابي، بالمقارنة مع 14 مبنى هُدّمت في العام 2022 كله، وثلاثة في العام 2021.

وبحسب التقرير الأممي، فإن قوات الاحتلال قتلت خلال الأسبوعين الماضيين، ستة فلسطينيين، أحدهم طفل، خلال العمليات التي نفذتها في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وذكر أن القوات الإسرائيلية أصابت 559 فلسطينيًا، من بينهم 148 طفلًا على الأقل في شتّى أرجاء الضفة، وقد أُصيب 21 منهم بالذخيرة الحيّة.

ومنذ مطلع العام، أصابت قوّات الاحتلال ما مجموعه 705 فلسطينيين بالذخيرة الحيّة في الضفة، وهو عدد يزيد عن ضعف من أُصيبوا (411) في الفترة المقابلة من العام 2022.