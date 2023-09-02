الشرطة تعثر على فتاة من نابلس فُقدت اثارها منذ أيام

فلسطين اليوم

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت2/9/2023م، العثور على الفتاة التي إختفت آثارها في مدينة نابلس الأسبوع الماضي.

وأكد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة في تصريح صحفي، العثورعلى الفتاة التي إختفت آثارها في مدينة نابلس بتاريخ 30/8/2023 وذلك في مدينة بيت لحم مساء هذا اليوم.

وأشار ارزيقات إلى أن الفتاة تتمتع بصحة جيدة، مبيناً أن الشرطة تعمل على إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك أصولاً.