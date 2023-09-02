الاحتلال يعتقل شابًّا وطفلًا في أريحا

الساعة 09:18 م|02 سبتمبر 2023
الاحتلال يعتقل شابًّا وطفلًا في أريحا
الاحتلال يعتقل شابًّا وطفلًا في أريحا

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت2/9/2023م، طفلا وشابا على حاجز أقامته عند مدخل مدينة أريحا الشمالي.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يوسف عبدالله الخطيب (17 عاما)، والشاب جهاد سليمان أبو شلهوب (19 عاما) من مخيم عقبة جبر اثناء مرورهما عبر الحاجز المقام على مدخل مدينة اريحا.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا

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