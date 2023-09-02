مستوطنون يقطعون أشجار زيتون غرب رام الله

فلسطين اليوم

قطع مستوطنون، مساء اليوم السبت2/9/2023م، عدداً من أشجار الزيتون في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أطراف بلدة نعلين واقتلعوا وقطعوا عدداً من أشجار الزيتون مزروعة في أرض تعود لأحد المواطنين.

ويعتدي المستوطنون بشكل يومي على المزارعين وماشيتهم، ومساكنهم، وأراضيهم الزراعية، لإجبارهم على الرحيل عن أراضيهم، لسرقتها، بهدف توسيع المستوطنات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.