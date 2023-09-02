فلسطين اليوم

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4، بات مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة، يحظى بمشاهدة ومتابعة عريضة وواسعة من قبل الجمهور المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام، منذ الاعلان عن الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة وبدأت عمليات البحث بشكل متواصل عبر محرك البحث قوقل، بشكل كبير حتى وصلت كلمة البحث عن اسم المسلسل سفاح الجيزة ترند، لهذا متابعينا الكرام وتماشياً مع ما رصده فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنخصص لكم هذه المقالة لنشر لكم الحلقة الرابعة من سفاح الجيزة والتى تجاوزت مشاهدات الحلقات الأولى منه عشرات الآف من المشاهدات في الوطن العربي، لاحتواء المسلسل على عناصر التشويق والاثارة والذي يلعب دور بطولته أحمد فهمي والعديد من نجوم الدراما المصرية، مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4 ، وتدور أحداث مسلسل "سفاح الجيزة" ، في إطار مثير وغامض، حول شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بلقب "سفاح الجيزة"، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي، والمسلسل قصته مستوحاة عن قصة حقيقة واقعية، ويتكون العمل من 8 حلقات فقط، ويشارك في بطولة مسلسل "سفاح الجيزة" أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، وصلاح عبد الله، وميمي جمال، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري، مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 4 الرابعة HD

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4.، وبدأت منصة "شاهد Vip" في عرض مسلسل سفاح الجيزة عبر منصتها، يوم 25 أغسطس، وتدور أحداث مسلسل سفّاح الجيزة في إطار من الغموض والإثارة، إذ يرصد شخصية واحد من أشهر المجرمين في مصر، القذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بلقب "سفّاح الجيزة"، حيث أقدم على مجموعة من الجرائم المُفزعة في منطقة سكنه، ما سبّب حالة من الذعر لجيرانه، مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 4 الرابعة

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4، ويستمر مسلسل "سفاح الجيزة" بتصدر الترند والأكثر مشاهدة على منصة شاهد في أغلبية الدول، وذلك بعد عرضه نصف حلقاته، حيث بدأ عدد كبير من المتابعين بربط الأحداث والشخصيات بين المسلسل وبين الواقع، مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 4 الرابعة HD

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4، والعديد من عمليات البحث قد نجدها عن فيديوهات محاكمة "قذافي فراج" وهي الشخصية الحقيقية التي تم اقتباس أحداث المسلسل منها، يقول عرفة متولي في اتصال لبرنامج 90 دقيقة على المحور، المحامي السابق لسفاح الجيزة في المحكمة: دافعت عنه في جلسة واحدة فقط في آخر قضية له وهي قضية سارة زكريا وكان آخذ 3 إعدام في قضايا سابقة وكانت المحكمة تنتدب له محامي، وعندما جاءت له والدته وقالت له أن ابنها مريض نفسيا، مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4





مسلسل سفاح الجيزة - الموسم 1-الحلقة 4

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4، وبالتزامن مع عرض مسلسل سفاح الجيزة ، فقد حددت محكمة النقض، أولى جلسات نظر طعنين للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، على حكمين صادرين ضده بالإعدام فى قضيتى قتل عمد، يومي 11 يناير و26 فبراير من عام 2024 .

كان المستشار حماده الصاوى النائب العام، قد أمر في 1 فبراير ا2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك، مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 4

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4، وكانت "النيابة العامة"، أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة، من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها، مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية"، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة، مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الرابعة 4 الان HD- مسلسل سفاح الجيزة 4 هنــــــــا أو هنــــــا