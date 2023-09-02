فلسطين اليوم

قاد النجم الدولي الإنجليزي جود بلينجهام، مساء اليوم السبت2/9/2023م، فريقه ريال مدريد لتحقيق الفوز على خيتافي بهدفين لواحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وتقدم خيتافي عن طريق بورخا مايورال في الدقيقة 11، قبل أن يدرك خوسيلو التعادل للريال بالدقيقة 47، وفي الدقيقة 95 سجل بلينجهام الهدف الثاني "للملكي"، والخامس له هذا الموسم في 4 مباريات.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط بالمركز الثالث عشر.