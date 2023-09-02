مصادر لـ"فلسطين اليوم" تكشف موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8 ونسبة الصرف

الساعة 08:00 م|02 سبتمبر 2023
رواتب السلطة
رواتب السلطة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم السبت 2/9/2023م، عن موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 8 أغسطس 2023م.

وبحسب المصادر، فإن رواتب السلطة  عن شهر 8، سيتم صرفها عبر البنوك يوم الأربعاء المقبل6/9/2023م، وفق آلية الصرف الشهرية المتبعة.

وحول نسبة الصرف المتوقعة، رجحت المصادر أن تكون نسبة الصرف 90%، دون صرف مستحقات

يذكر أن السلطة الفلسطينية تعانى من أزمة مالية منذ عدة أشهر، بسبب إجراءات الاحتلال "الإسرائيلي"، وأبرز ذلك هو اقتطاع جزء كبير من أموال الضرائب، بالإضافة لتراجع الدعم الدولي لسلطة.

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