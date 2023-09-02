فلسطين اليوم- غزة

موعد استلام كابونات الوكالة لشهر سبتمبر 2023، من المتوقع ان تبدأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتوزيع الكابونات الطارئة التي يتم صرفها للأسر الفقيرة من اللاجئين خلال الأيام القليلة القادمة، ويبحث الآلاف من المستفيدين من كابونات الوكالة للدورة الجديدة عن موعد استلام حصصهم من كابونات الوكالة، وفي هذه المقالة يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" الموعد المحدد لاستلام كابونات الوكالة عن شهر 9-2023.

موعد استلام كابونات الوكالة لشهر سبتمبر 2023

وتزداد عمليات البحث في الانترنت عن موعد استلام كابونات الوكالة، حيث اعلنت وكالة الأونروا أنه من المقرر ان يتم فتح الدورة الجديدة من الكابونات الغذائية في الأيام الأولى من شهر سبتمبر 2023 الحالي، للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وبحسب الأونروا، فيستفيد من المساعدات الغذائية التي تصرفها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خلال هذه الدورة نحو 1,141,775 لاجئًا، وسيتم توزيع هذه المساعدات على مدى مختلف مناطق قطاع غزة.

رابط فحص كوبونة الوكالة الدورة الجديدة شهر 9

ومنذ الدورة الماضية، نوهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الى المستفيدين من المعونات الغدائية أنه لن يتم ارسال رسائل نصية بموعد صرف الكابونات، وطالبتهم بالتحقق من التواريخ المحددة لاستلام المساعدات من خلال الرابط فحص كابونة الوكالة 2023 المخصص لهذا الغرض.

ألغت خدمة إرسال الرسائل للمستفيدين، داعيةً المعنيين بضرورة الفحص عبر الرابط المخصص لذلك، حيث سيتم إصدار تواريخ الاستلام تباعًا للأسماء.

وأوضحت الأونروا أنها زادت عدد مراكز التوزيع لتصل لـ 15 مركز توزيع في مختلف مناطق قطاع غزة وذلك لتفادي التجمعات ولتقليل الازدحام حفاظا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين.

ويمكن لجميع المستفيدين فحص مواعيد الاستلام الخاصة بهم للدورة الجديدة من خلال الرابط.

للاستعلام عن موعد استلام كابونات الوكالة لشهر 9-2023 اضغط على الرابط.

ويشار الى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقدم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.