رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل عبد الصمد الزلزولي

فلسطين اليوم

أعلن نادي برشلونة، اليوم السبت2/9/2023م، انتقال لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي إلى صفوف نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، في صفقة بيع نهائي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي 2023.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "توصل نادي برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق بشأن بيع عبد الصمد الزلزولي مقابل 7.5 مليون يورو، يحتفظ النادي بالحق في إعادة شراء اللاعب، بالإضافة إلى 50% من أي عملية بيع مستقبلية".

وأضاف: "يرغب برشلونة في التعبير علنا عن امتنانه إلى عبد الصمد الزلزولي بسبب التزامه وتفانيه، ويتمنى له النجاح في المستقبل".

وتابع النادي الكتالوني: "ظهر عبد الصمد الزلزولي لأول مرة مع الفريق الأول في 30 أكتوبر 2021 ضد ألافيس، وأثبت حضوره على الفور، حيث شارك في 12 مباراة وسجل هدفا واحدا".

وجاء في ختام البيان: "أمضى الزلزولي موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة في أوساسونا، حيث عزز الفريق وساعده على احتلال المركز السابع في الليغا مع وصوله لنهائي الكأس، وشارك في 34 مباراة وسجل 6 أهداف".

يذكر أن عبد الصمد الزلزولي (21 عاما) فضل تمثيل منتخب المغرب مؤخرا، بدلا من إسبانيا، ليظهر مع "أسود الأطلس" في 7 مباريات دولية، وكان أحد عناصر الكتيبة التاريخية التي بلغت الدول قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".