إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

أصيب صياد فلسطيني، مساء اليوم السبت2/9/2023م، برصاص بحرية الاحتلال شمال قطاع غزة.

وأعلن منسق لجان الصيادين زكريا بكر في تصريح صحفي، إصابة صياد فلسطيني برصاصة مطاطية عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وتستهدف قوات البحرية "الإسرائيلية" بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، بهدف حرمانهم من كسب لقمة عيشهم بأمن وسلام.

ويعمل في مهنة الصيد في غزة، قرابة 4 آلاف صياد فلسطيني، يعيلون 60 ألف نسمة، في ظل حصار "إسرائيلي" مشدد منذ 14 سنة متواصلة.

وتحظر بحرية الاحتلال على الصيادين الفلسطينيين الإبحار مسافات طويلة في عرض بحر غزة، وتستهدفهم بإطلاق النار.