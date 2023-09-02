ارتفاع عدد الإصابات في المواجهات بين الإريتريين والاحتلال الى 170 إصابة

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم السبت أن عدد الإصابات في المواجهات بين الإريتريين والشرطة ارتفع الى أكثر 170 إصابة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الإريتريين طالبي اللجوء وبين قوات شرطة الاحتلال، في جنوب تل أبيب، صباح اليوم السبت، على خلفية اعتراضهم على تنظيم مؤتمر للإريتريين داعمي نظام بلادهم في تل أبيب.

ونصبت شرطة الاحتلال حواجز وسواتر حديدية في منطقة "يد حروتسيم" لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قاعة المؤتمر المزمع عقده فيها، إلا أن المتظاهرين نجحوا باختراق الحواجز وأفسدوا القاعة وما حولها.

واندلعت مواجهات عنيفة إلى حد إطلاق النار على يد الشرطة مما أدى لإصابة أكثر من 140 متظاهرا وصفت حالة العديد منهم بالخطيرة من جراء تعرضهم لعيارات نارية، فيما أصيب 27 شرطيا على الأقل بجراح بين طفيفة ومتوسطة على حد زعم الشرطة.

وقالت الشرطة، في وقت لاحق، إنها سيطرت على المظاهرة التي وصفتها بأنها "غير قانونية" بعد 5 ساعات، وأشارت إلى أنها اعتقلت 39 متظاهرا إريتريا.

وأكدت شرطة الاحتلال أن عددا من المتظاهرين المصابين تعرضوا لعيارات نارية على يد عناصرها، وادعت أن عناصرها أطلقوا النار "بعد شعورهم بالخطر على حياتهم".

وقالت الشرطة، إن "هذه المرة الأولى التي يتم خلالها إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين منذ أحداث أكتوبر 2000 (هبة القدس والأقصى)".