قناة عبرية: تهريب عبوات ناسفة احترافية الى الضفة الغربية مسألة وقت

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية ،اليوم السبت، أن هناك تطوراً في عملية تعلم اعداد العبوات الناسفة التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضحت القناة العبرية الـ 12 بأن "تهريب عبوات احترافية إلى الضفة الغربية مسألة وقت فقط".

ولفتت القناة العبرية الى أن الطريقة التي يتم بها تفعيل العبوة في نابلس شمالي الضفة، ضد قوة من الجيش الإسرائيلي تشير إلى تطور عملية التعلم التي تقوم بها المنظمات في الضفة الغربية.

وأضافت: "يتم إلقاء عشرات العبوات كل ليلة ضد جنود الجيش، وحتى اليوم، معظم العبوات بدائية ومصنعة بناءً على المعرفة والمساعدة من غزة ولبنان تحت رعاية إيرانية".

واستدركت قائلة: "لكن بالنسبة للجيش، من الواضح أنها مسألة وقت فقط حتى يتمكنوا من تهريب عبوات احترافية إلى الضفة، والتي أضرارها أكبر بكثير".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، عن إصابة ضابط وثلاثة جنود في تفجير عبوة ناسفة على مقربة من قوة عسكرية راجلة شرقي نابلس.

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال، أن "عبوة ناسفة انفجرت قبيل منتصف الليل قرب مجموعة من الجنود، خلال تأمينهم طريقًا جانبية قبيل اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف شرقي نابلس". ويأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات المقاومة واتساعها بالضفة الغربية.