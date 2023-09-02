إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق قلقيلية

الساعة 06:57 م|02 سبتمبر 2023
إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق قلقيلية
إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق قلقيلية

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان، مساء اليوم السبت2/9/2023م، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في كفر قدوم شرق قلقيلية .

وأفادت مصادر محلية، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال القرية وبالتحديد محيط مسجد عمر بن الخطاب.

وتشهد كفر قدوم ومداخلها مواجهات متفرقة بين قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبين الشبان الذين ضاقوا ذرعا بسياسات الاحتلال التنكيلية بأهالي البلدة.

 

كلمات دلالية

مواجهات في قلقيلية إصابتان برصاص الاحتلال إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق قلقيلية