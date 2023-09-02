مئات القتلى بمعارك بين الجيش الروسي والأوكراني

فلسطين اليوم

تكبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية بمئات القتلى في معاركها مع وحدات من الجيش الروسي، خلال اليوم الماضي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية قتلت ما يزيد عن 250 جنديًا أوكرانيا على محاور عدة.

وأشار البيان، إلى أن القوات تمكنت أيضًا من تدمير معدات وآليات عسكرية عند تصديها لهجمات اوكرانية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية، خلال يوم أمس، 25 مسيرة أطلقتها قوات كييف، كما دمر الدفاعات صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع.