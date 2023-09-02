بعد أن وصلت القمر: الهند تستعد للوصول للشمس

فلسطين اليوم

عقب أسبوع من نجاح الهند في إنزال مركبة غير مأهولة عند القطب الجنوبي للقمر، تستعد الهند اليوم السبت، لخطوة جديدة مهمة في مجال استكشاف الفضاء، مع إطلاق مسبار يهدف إلى دراسة الشمس.

وستقلع المركبة "أديتيا-أل 1" السبت، في رحلة تستمر أربعة أشهر إلى أن تبلغ مقصدها على مسافة 1.5 مليون كيلومتر.

وتحتوي المركبة على معدات علمية لدراسة الطبقات الخارجية للشمس.

وستكون هذه المركبة الأولى لنيودلهي لدراسة الشمس، لتنضم الهند بذلك الى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية في اكتشاف النجم المشعّ للمجموعة الشمسية.

وذكر عالم الفيزياء الفلكية سوماك رايشودوري لقناة "أن دي تي في" الجمعة أن "هذه مهمة طموحة بالنسبة إلى الهند"، مشيرا إلى أن المركبة تعتزم دراسة انبعاثات الكتلة الإكليلية، وهي ظاهرة دورية تؤدي إلى تصريفات هائلة من البلازما والطاقة المغناطيسية المتأتية من الغلاف الجوي للشمس.

وعادة ما تكون هذه التصريفات ضخمة إلى حد الوصول إلى الأرض والتأثير على عمل الأقمار الاصطناعية.

وستعمل المركبة على المساعدة في توقع حصول هذه الظواهر و"تحذير الجميع" بشكل يتيح اتخاذ إجراءات وقائية بشأن الأقمار.

وستتجه المركبة إلى الفضاء على متن صاروخ "بي أس أل في أكس أل" البالغ وزنه 320 طنا وصممته منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

ويعتبر هذا الصاروخ من أعمدة برنامج نيودلهي، وسبق استخدامه في إقلاع عدة مهمات نحو القمر والمريخ.

وقام برنامج الفضاء الهندي على ميزانية منخفضة نسبيا رفعت عقب فشل محاولة أولى لوضع مسبار في المدار حول القمر عام 2008.

ويرى خبراء أن الهند قادرة على إبقاء تكاليف برنامجها الفضائي منخفضة من خلال نسخ التكنولوجيا القائمة وتعديلها كما يلزم، وبفضل طفرة المهندسين المهرة الذين ينالون رواتب منخفضة مقارنة بنظرائهم من الأجانب.

وباتت الهند الأسبوع الماضي رابع دولة تنجح في إنزال مركبة غير مأهولة على سطح القمر، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.

ووصلت كلفة "شاندريان-3" إلى 74.6 مليون دولار، أي أقل من الكثير من مهمات بلدان أخرى.

وكانت الهند أول دولة آسيوية تضع مسبارا في مدار المريخ عام 2014.

ومن المقرر أن تطلق مهمة مأهولة لثلاثة أيام إلى مدار الأرض بحلول السنة المقبلة.

وتعتزم الهند خوض مهمة مشتركة مع اليابان لإرسال مسبار ثانٍ إلى القمر بحلول 2025، ومهمة إلى مدار الزهرة خلال العامين المقبلين.