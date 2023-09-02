تحميل فيلم Jailer الهندي مترجم HD وكامل 2023 على ايجي بست egybest

فلسطين اليوم

تحميل فيلم Jailer الهندي مترجم وكامل 2023 على موقع ايجي بست egybest وماي سيما ، وبدأ الكل من المتابعين في مختلف انحاء دول المنطقة العربية وهم بأكثر من عشرين ألف شخص في البحث على جوجل الشهير من أجل الوصول إلى التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذا الفيلم الذي مثل فيه العشرات من الفنانين وهو يعد من إخراج نيلسون ديليبكومار ومن تأليف المؤلف أنايرود رافيتشاندر حيث ابدعا في اخراج قصته المليئة بالقتال والأكشن حيث بدأ سهم المشاهدات يرتفع ووصل إلى ما يزيد عن عشرة ملايين مشاهدة ومن أجل مشاهدة فيلم Jailer لابد من قراءة ما يلي من المعلومات الآتية التي عدها فريق فلسطين اليوم ومنها تتعرفون على ملخص القصة وأسماء الابطال :

مشاهدة فيلم Jailer مترجم وكامل 2023على egybest

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وتأتي هذه المقالة التي تتحدث عن تفاصيل فيلم Jailer المميز ضمن سلسلة مقالات عدة نجمل فيها معظم الأفلام والمسلسلات التي تعرض في الوقت الحالي .

قصة فيلم Jailer

وسوف نضع بين ايديكم ملخص بسيط عن أدوار وقصة فيلم Jailer وهو الآتي: إذ ان موثوفيل بانديان هو ضابط شرطة متقاعد يعيش في كودامباكام مع عائلته. يقوم ابن موثوفيل، ACP Arjun، بالتحقيق مع فارمان، وهو رجل عصابات غريب الأطوار يقوم بتهريب أصنام الآلهة وبيعها للمشترين في الخارج.

كما ونواصل معكم ملخص قصة فيلم Jailer وهو التالي : إذ أنه يعمل من قاعدة عملياته في أراكونام . يواجه أرجون سينو، أحد أتباع فارمان، ويطلب منه معرفة مكان وجود فارمان.

وفي الفقرة الثالثة التي نستكمل فيها تفاصيل بشان حبكة ، وهو التالي: إذ انه مع اقتراب أرجون من القبض على فارمان، اختفى فجأة ونشر قسم الشرطة أخبارًا تفيد بأنه ربما انتحر للتغطية على أنه ربما قُتل على يد فارمان. حزينًا على فقدان ابنه ويلوم نفسه جزئيًا على تربيته ليكون صادقًا وشجاعًا، يلاحق موثوفيل سينو ويقتله، ويتخلص من جثته بمساعدة سائق سيارة أجرة محلي فيمال.

رجال فارمان يقومون بعدها في محاولة اغتيال حفيد موثوفيل، ريثفيك، على الرغم من إقناع موثوفيل فارمان بتركه هو وعائلته بمفردهم. قرر موثوفيل الغاضب القتال وزيارة ناراسيمها، وهو مجرم تم إصلاحه يعيش في مانديا ، والذي أقرضه أربعة من قناصيه.

فريق الموقع يضع بين استكمال قصة فيلم Jailer وهو التالي: وبمساعدة رجال ناراسيمها، يبتز موثوفيل ويهين فارمان، الذي يرسل بعد ذلك رجل عصابات بيهاري، كامديف، أشخاصًا لقتل موثوفيل وعائلته في منزله، ليتم قتلهم بالرصاص.

وبعد اكتشاف أن هدف فارمان هو موثوفيل، كشف كامديف له أن موثوفيل كان في السابق السجان القاسي ذو الشخصية الجذابة في سجن تيهار.، الذي كان يُعرف أيضًا باسم "النمر" موثوفيل بانديان. لقد قام بتأديب المجرمين بقسوة ولكنه ساعدهم أيضًا على الإصلاح، واكتسب شبكة واسعة من الحلفاء، بما في ذلك كامديف.

يحاصر موثوفيل فارمان في قاعدته، لكنه يكشف له أن أرجون لا يزال على قيد الحياة ويهدد بقتله. توصل كلاهما في النهاية إلى حل وسط: سيطلق فارمان سراح أرجون مقابل التاج العتيق الشهير الموجود حاليًا في معبد في مانجالاجيري بولاية أندرا براديش.





أبطال فيلم Jailer

ولقد وضعنا بين ايديكم ابطال فيلم Jailer وهو التالي:

أولا: راجينيكنث في دور "النمر" موثوفيل بانديان

ثانيا: فينايكان في دور فارمان

ثالثا: راميا كريشنان في دور فيجايا "فيجي" بانديان، زوجة موثوفيل

رابعا: فاسانث رافي في دور ACP أرجون بانديان، ابن موثوفيل وفيجي تمنى كمانا

خامسا: سونيل في دور بلاست موهان

السادسة: يوغي بابو في دور فيمال

السابعة: ميرنا مينون في دور سويثا بانديان، زوجة أرجون

الثامنة: هارشاد في دور دانراج

التاسعة: كيشور بدور جعفر

العاشرة: جعفر صادق في دور دوكيناث

الحادية عشرة: جي ماريموثو في دور بانير

الثانية عشرة: ريدين كينغسلي في دور ديفيا ناثان

الثالثة عشرة: سونيل ريدي في دور باجونارا بالو

الرابعة عشرة: سارافانان في دور سينو

الخامسة عشرة: أرانتانجي نيشا في دور المفتش جي كاناجالاكشمي

السادسة عشرة: مهنادي شانكار كشرطي

السابعة عشرة: بادام كومار في دور رجا راو

الثامنة عشرة: ماكاراند ديشباندي في دور سيكاندار سينغ

التاسعة عشرة: كاراتيه كارثي بدور سانجو

العشرين: سوجونثان في دور أتباع ناراسيمها

الواحد والعشرين: بيلي مورالي في دور بانجو

الثانية والعشرين: بافل ماني في دور مدلك سينو

الثالثة والعشرين: سوراج بوبس بدور أتباع فارمان

الرابعة والعشرين: الراقص راميش في دور أتباع فارمان

الخامسة والعشرين: الحاج محمد بدور عضو عصابة كريم.

مشاهدة فيلم Jailer

وفي العاشر من أغسطس تم عرض فيلم Jailer في صالات السينما وبعدها تم تداولها على المواقع الالكترونية .

تحميل فيلم Jailer

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وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها التفاصيل تحميل ومشاهدة فيلم Jailer مترجم وكامل 2023 على موقع ايجي بست egybest وماي سيما نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .