الذكرى الـ20 لاستشهاد المجاهد عبد القادر دعمة

فلسطين اليوم

هم الشهداء، الذين سلكوا طريق العلم طريقًا إلى الجنة، فاستحقوا الشهادة الأسمى، الذين آمنوا بالفكرة المقاتلة والوعي الحركي، وفي كنف الإيمان والوعي والثورة كانت صولاتهم وجولاتهم، وفي مدرسة الشقاقي انتموا لخيار المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر، فكانوا أول من لبى النداء على طريق القدس.

استقبلت مدينة طولكرم بتاريخ 29 أغسطس عام 1982م، فارسها عبد القادر محمد دعمة لعائلة كريمة من عوائل فلسطين، التي ربته على حب فلسطين والجهاد والمقاومة.

التحق بصفوف الدراسة وكان من المتفوقين حتى اجتاز المرحلة الثانوية، لينتقل للدراسة الجامعية في الجامعة الأمريكية العربية بمحافظة جنين لدراسة تخصص التربية التكنولوجية، مؤمنًا بخيار الشقاقي الأمين بأن المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر.

عمل فارسنا منسقًا للجماعة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في الجامعة الأمريكية، ثم انضم إلى صفوف سرايا القدس، وعلى إثر نشاطه أصبح مطاردًا لقوات الاحتلال التي حاولت اعتقاله أكثر من مرة.

شهيد العلم والجهاد:

بتاريخ 2 سبتمبر عام 2003م، حينما كان عائدًا من الجامعة، أوقفته قوات الاحتلال على أحد الحواجز ثم أطلقوا عليه رصاص حقدهم ليرتقي شهيدًا ويكون شهيد القلم والبندقية.

وخرجت جماهير طولكرم في تشييعه يتقدمهم في حمل الجثمان عناصر سرايا القدس الذين جددوا البيعة على السير على نهج الشهيد.